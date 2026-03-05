Milano 12:00
Italia, Vendite dettaglio (MoM) in gennaio
Italia, Vendite dettaglio in gennaio su base mensile (MoM) +0,6%, in aumento rispetto al precedente -0,7% (la previsione era -0,1%).

