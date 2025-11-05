Milano 10:45
Londra: andamento rialzista per Coca-Cola Europacific Partners

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di imbottigliamento che vende bevande analcoliche con il marchio Coca-Cola in Europa, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,95%.

Lo scenario su base settimanale di Coca-Cola Europacific Partners rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Coca-Cola Europacific Partners segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 66,69 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 69,06. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 65,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
