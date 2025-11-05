Londra: andamento rialzista per Coca-Cola Europacific Partners

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di imbottigliamento che vende bevande analcoliche con il marchio Coca-Cola in Europa
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,95%.
Lo scenario su base settimanale di Coca-Cola Europacific Partners
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Coca-Cola Europacific Partners
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 66,69 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 69,06. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 65,28.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)