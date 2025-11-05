New York: Charles River Laboratories International si muove verso il basso

(Teleborsa) - Retrocede molto Charles River Laboratories International
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,42%.
La tendenza ad una settimana di Charles River Laboratories International
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Charles River Laboratories International
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 169,9 USD, con il supporto più immediato individuato in area 159,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 154,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)