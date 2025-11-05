New York: Charles River Laboratories International si muove verso il basso

Charles River Laboratories International

Charles River Laboratories International

S&P-500

Charles River Laboratories International

(Teleborsa) - Retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,42%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 169,9 USD, con il supporto più immediato individuato in area 159,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 154,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)