Milano 17:35
43.438 +0,41%
Nasdaq 20:16
25.731 +1,16%
Dow Jones 20:16
47.410 +0,69%
Londra 17:35
9.777 +0,64%
Francoforte 17:35
24.050 +0,42%

New York: rally per Qualcomm

Grande giornata per la compagnia tech statunitense, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,60%.
