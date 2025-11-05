Milano 17:35
43.438 +0,41%
Nasdaq 18:09
25.630 +0,76%
Dow Jones 18:09
47.303 +0,46%
Londra 17:35
9.777 +0,64%
Francoforte 17:35
24.050 +0,42%

New York: si concentrano le vendite su DexCom

Migliori e peggiori
New York: si concentrano le vendite su DexCom
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici, che mostra un decremento del 3,66%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di DexCom, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 57,99 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 60,42. Il peggioramento di DexCom è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 57,04.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```