New York: violenta contrazione per Super Micro Computer

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge.
, che esibisce una perdita secca dell'8,66% sui valori precedenti.
L'andamento di Super Micro Computer
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Super Micro Computer
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 42,04 USD con area di resistenza individuata a quota 45,45. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 40,78.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)