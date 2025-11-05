Nexi, ricavi ed EBITDA in rialzo nel 9 mesi. Capital Markets Day a marzo

Nexi

(Teleborsa) -, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, ha chiuso icondi Gruppo pari a 2.642,7 milioni di euro, in crescita del 2,8% rispetto ai 9M24, e nel 3trim25 hanno raggiunto 927,3 milioni, in crescita dell'1,8% rispetto al 3trim24. La crescita dei ricavi underlying è stata pari al +6% a/a sia nel trimestre che nei primi nove mesi dell'anno.Nei 9M25 l'di Gruppo è stato pari a 1.395,7 milioni di euro, in crescita del 3,5% a/a, con l'EBITDA margin pari al 52,8%, in aumento di 35 punti base rispetto ai 9M24. Nel 3trim25 l'EBITDA si è attestato a 526,4 milioni, in aumento dello 0,9% a/a, e l'EBITDA margin ha raggiunto il 56,8%, in diminuzione di 54 punti base a/a, per effetto del mix dei ricavi e del phasing di alcuni costi operativi.Per il, Nexi conferma i seguenti: ricavi in crescita low-to-mid-single digit a/a, influenzata da impatti eccezionalmente elevati relativi alla vendita dei business di acquiring da parte di alcune banche e a rinegoziazioni di contratti rilevanti in termini di size. Al netto di tali impatti, la crescita underlying dei ricavi è prevista in accelerazione a/a; EBITDA margin expansion: almeno 50 punti base a/a; si conferma un'EBITDA margin expansion positiva, la cui entità dipenderà dal mix dei volumi e dei ricavi nel quarto trimestre 2025; excess cash generation: almeno € 800 milioni.Nexi ha annunciato che ilsi terrà in data 5 marzo 2026.