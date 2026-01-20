Nexi, Mercury UK quasi azzera la propria partecipazione e conferma disimpegno

Nexi

(facente capo a fondi gestiti da Bain Capital, Advent International e Clessidra) ha in, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 13 gennaio 2026. La quota è passata allo dal precedente 3,010% (aggiornato al 10 giugno 2025)., presente anche nel patto parasociale di Nexi sottoscritto con CDP (attualmente azionista con il 19,14%). Secondo quanto scrive oggi il Messaggero, CDP starebbe valutando da settimane un ulteriore rafforzamento della propria posizione nel capitale di Nexi, attraverso l'acquisto di quote residue, con l'obiettivo di diventare, insieme ad altri partner, un ancora più stabile azionista di riferimento.