Piazza Affari: andamento negativo per BPER

(Teleborsa) - Sottotono l'istituto di credito emiliano
, che passa di mano con un calo del 2,27%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BPER
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve della Banca Popolare emiliana
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,25 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,06. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 10,45.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)