Milano 13:25
43.221 -0,10%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 13:25
9.720 +0,05%
Francoforte 13:25
23.857 -0,38%

Piazza Affari: andamento negativo per BPER

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono l'istituto di credito emiliano, che passa di mano con un calo del 2,27%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BPER rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve della Banca Popolare emiliana è in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,25 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,06. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 10,45.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
