Piazza Affari: andamento negativo per BPER

istituto di credito emiliano

FTSE MIB

BPER

Banca Popolare emiliana

(Teleborsa) - Sottotono l', che passa di mano con un calo del 2,27%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve dellaè in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,25 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,06. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 10,45.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)