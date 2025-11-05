Piazza Affari: rosso per Juventus

(Teleborsa) - Pressione sulla società operante nel settore del calcio professionistico
, che tratta con una perdita del 2,13%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Juventus
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Juventus
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,625 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2,741. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,581.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)