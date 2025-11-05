Milano 13:26
Piazza Affari: rosso per Juventus

Piazza Affari: rosso per Juventus
(Teleborsa) - Pressione sulla società operante nel settore del calcio professionistico, che tratta con una perdita del 2,13%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Juventus, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Juventus segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,625 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2,741. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,581.

