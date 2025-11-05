Milano 13:27
43.211 -0,12%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 13:27
9.720 +0,05%
Francoforte 13:27
23.860 -0,37%

Piazza Affari: senza freni Ferragamo

Piazza Affari: senza freni Ferragamo
Ottima performance per la maison del lusso, che scambia in rialzo dell'8,08%.
