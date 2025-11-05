Piazza Affari: senza freni Ferragamo

(Teleborsa) - Grande giornata per la maison del lusso
, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,08%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Salvatore Ferragamo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,07%, rispetto a -2,54% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della casa di moda italiana
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Ferragamo
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 7,49 Euro. Primo supporto a 6,95. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 6,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)