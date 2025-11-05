Piazza Affari: senza freni Ferragamo

maison del lusso

(Teleborsa) - Grande giornata per la, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,08%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,07%, rispetto a -2,54% dell').Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della. Tuttavia, se analizzato nel breve termine,evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 7,49 Euro. Primo supporto a 6,95. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 6,61.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)