Piazza Affari: senza freni Ferragamo

(Teleborsa) - Grande giornata per la maison del lusso, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,08%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Salvatore Ferragamo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,07%, rispetto a -2,54% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della casa di moda italiana. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Ferragamo evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 7,49 Euro. Primo supporto a 6,95. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 6,61.

