STAR7, si rafforza in Nord America con il 20% di Almon

ha firmato l'da parte della controllata statunitense STAR7 LLC. L'operazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita internazionale del Gruppo, con l'obiettivo di, considerato strategico per lo sviluppo futuro.Almon è una società con oltre 45 anni di esperienza nel settore dell'informazione di prodotto e del training tecnico, con un portafoglio clienti che include primarie multinazionali statunitensi. Il fatturato di Almon per l'esercizio 2025 è atteso a circa 9 milioni di dollari conun EBITDA negativo, ma in progressivo miglioramento, con atteso ritorno in positivo nel quarto trimestre grazie ad azioni mirate svolte congiuntamente con STAR7. La società presenta un indebitamento finanziario di circa 0,2 milioni di dollari.L'azienda ha sviluppato competenze verticali in settori ad alto potenziale per STAR7, tra cui: Veicoli Speciali, Macchine Agricole, Aerospazio e Difesa.STAR7 sta contribuendo attivamente alla ristrutturazione della società Almon e, per questo motivo, l'. L'accordo infatti prevede meccanismi di opzione put e call che consentiranno a STAR7 di acquisire progressivamente fino al 100% del capitale sociale di Almon.L'operazione prevede un percorso di acquisizione articolato in tre fasi, soggetto al soddisfacimento di specifiche condizioni sospensive (Conditions Precedent) per ciascuna fase.Laprevede l'acquisto deldel capitale sociale di Almon per un corrispettivo simbolico di 1 dollaro. Contestualmente al primo closing, STAR7 ottiene: una call option per acquisire progressivamente il restante 80% del capitale; una put option per restituire la partecipazione iniziale del 20% ai venditori, sempre al prezzo simbolico di 1 dollaro, qualora decidesse di non proseguire con le fasisuccessive e non si raggiungessero gli obiettivi di performance concordati.Laprevede l'acquisto di undel capitale. Il closing avverrà entro 30 giorni dalla comunicazione scritta di STAR7 (Second Purchaser Notice), da effettuarsi entro 12 mesi dal primo closing.La(Third Transaction) prevede l'acquisto deldel capitale. Anche in questo caso, il closing avverrà entro 30 giorni dalla comunicazione scritta di STAR7 (Third Purchaser Notice), da effettuarsi entro 12 mesi dal secondo closing.L'operazione, inoltre, consentirà a STAR7 di: Accedere a nuovi clienti strategici nel mercato statunitense; Rafforzare la propria offerta nei settori ad alta specializzazione; Integrare competenze complementari al proprio modello di business "Integrale7".