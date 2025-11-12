Toyota annuncia nuovi investimenti per 10 miliardi di dollari negli Stati Uniti

(Teleborsa) - Toyota Motor
ha annunciato un nuovo piano di investimenti fino a 10 miliardi di dollari
negli Stati Uniti
nei prossimi cinque anni, portando il totale degli investimenti nel Paese a quasi 60 miliardi di dollari da quando l’azienda ha avviato le sue attività sul territorio americano circa 70 anni fa.
L’annuncio è stato accompagnato dall’inaugurazione ufficiale
di Toyota Battery Manufacturing North Carolina
(TBMNC), il primo stabilimento di produzione di batterie
dell’azienda fuori dal Giappone. La struttura, fondata nel novembre 2021, rappresenta un investimento di circa 14 miliardi di dollari e creerà fino a 5.100 nuovi posti di lavoro
. Con questo impianto, Toyota porta a 11 il numero complessivo delle proprie fabbriche negli Stati Uniti.
La nuova fabbrica di batterie si inserisce nella strategia "best-company-in-town" di Toyota, che mira a investire e produrre localmente, contribuendo allo sviluppo delle comunità in cui opera e offrendo soluzioni diversificate per le esigenze dei mercati regionali. L’azienda impiega oggi circa 50.000 persone negli Stati Uniti e ha partecipato alla produzione di oltre 35 milioni di veicoli in sette decenni di attività.
"L’avvio della nostra prima fabbrica di batterie negli Stati Uniti e l’ulteriore investimento fino a 10 miliardi di dollari segnano un momento fondamentale nella storia di Toyota – ha dichiarato Tetsuo Ogawa
, presidente e CEO di Toyota Motor North America – Toyota è pioniera nei veicoli elettrificati e questo impegno produttivo in Nord Carolina rafforza la nostra dedizione verso i collaboratori, i clienti, i concessionari, le comunità e i fornitori".