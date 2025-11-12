Toyota annuncia nuovi investimenti per 10 miliardi di dollari negli Stati Uniti

Toyota Motor

(Teleborsa) -ha annunciato un nuovo piano di investimenti fino aneglinei prossimi cinque anni, portando il totale degli investimenti nel Paese a quasi 60 miliardi di dollari da quando l’azienda ha avviato le sue attività sul territorio americano circa 70 anni fa.L’annuncio è stato accompagnato dall’di(TBMNC), il primo stabilimento di produzione didell’azienda fuori dal Giappone. La struttura, fondata nel novembre 2021, rappresenta un investimento di circa 14 miliardi di dollari e creerà fino a. Con questo impianto, Toyota porta a 11 il numero complessivo delle proprie fabbriche negli Stati Uniti.La nuova fabbrica di batterie si inserisce nella strategia "best-company-in-town" di Toyota, che mira a investire e produrre localmente, contribuendo allo sviluppo delle comunità in cui opera e offrendo soluzioni diversificate per le esigenze dei mercati regionali. L’azienda impiega oggi circa 50.000 persone negli Stati Uniti e ha partecipato alla produzione di oltre 35 milioni di veicoli in sette decenni di attività."L’avvio della nostra prima fabbrica di batterie negli Stati Uniti e l’ulteriore investimento fino a 10 miliardi di dollari segnano un momento fondamentale nella storia di Toyota – ha dichiarato, presidente e CEO di Toyota Motor North America – Toyota è pioniera nei veicoli elettrificati e questo impegno produttivo in Nord Carolina rafforza la nostra dedizione verso i collaboratori, i clienti, i concessionari, le comunità e i fornitori".