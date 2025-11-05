Milano 9:20
Stellantis, RBC abbassa target price e conferma Sector Perform

(Teleborsa) - Gli analisti di RBC hanno abbassato il target price su Stellantis, colosso italo-francese dell'automotive, a 8 euro per azione (dai precedenti 9 euro), con una raccomandazione "Sector Perform".
