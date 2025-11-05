Milano
Stellantis, RBC abbassa target price e conferma Sector Perform
Finanza
,
Consensus
05 novembre 2025 - 08.56
(Teleborsa) - Gli analisti di
RBC
hanno abbassato il
target price
su
Stellantis
, colosso italo-francese dell'automotive, a
8 euro
per azione (dai precedenti 9 euro), con una raccomandazione "Sector Perform".
Stellantis
Stellantis
+0,93%
