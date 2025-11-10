Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Stellantis

(Teleborsa) - Bene la casa automobilistica italo-francese-statunitense
, con un rialzo del 2,25%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Stellantis
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Stellantis
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di Stellantis
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 8,852 Euro con tetto rappresentato dall'area 8,947. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 8,799.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)