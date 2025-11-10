Milano 13:45
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Stellantis

(Teleborsa) - Bene la casa automobilistica italo-francese-statunitense, con un rialzo del 2,25%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Stellantis evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Stellantis rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di Stellantis suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 8,852 Euro con tetto rappresentato dall'area 8,947. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 8,799.

