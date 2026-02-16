Milano 17:35
45.419 -0,03%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:35
10.474 +0,26%
Francoforte 17:35
24.801 -0,46%

Angelini Technologies - Fameccanica nomina Massimiliano Cattani CCO

(Teleborsa) - Angelini Technologies – Fameccanica, azienda del gruppo Angelini Industries, annuncia che Massimiliano Cattani è stato nominato Chief Commercial Officer (CCO). L’introduzione della figura del CCO - spiega una nota - ha l’obiettivo di ottimizzare la gestione integrata dei rapporti con i clienti, consolidando le relazioni esistenti e creando nuove opportunità di sviluppo commerciale. Questa scelta strategica punta a garantire coerenza ed efficacia nelle iniziative di mercato, assicurando un’implementazione armonica e allineata delle strategie aziendali.

Laureato in Filosofia presso l’Università degli Studi di Parma, Cattani vanta un’esperienza ultraventennale in grandi società americane ed europee come Heneral Electric e Honeywell. Nel corso della sua carriera, Cattani ha coordinato team internazionali e cross-funzionali dislocati in diversi paesi, europei e non, assumendo ruoli di leadership con crescente responsabilità e copertura geografica in ambito sales, key account management, strategic marketing, product management, project e program management.

