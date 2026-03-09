Deutsche Bank rafforza il wealth management in Italia con un'ondata di ex Mediobanca

Deutsche Bank

Mediobanca

MPS

(Teleborsa) -ha annunciato l', guidato da Claudio Detti. Spiccano quattro profili senior - con un'esperienza pluridecennale nella gestione di clienti chiave, UHNWI, imprenditori e Family Office - e molti ingressi da, che negli scorsi mesi ha sofferto una significativa uscita di banker dopo l'ingresso nel gruppo, si sono uniti alla BfE di Deutsche Bank, rispettivamente Managing Director a capo del team UNHWI Family Office e Managing Director responsabile del team UNHWI di Mediobanca Private Banking. Guideranno in qualità di Co-Head il neo-costituito team Global Coverage BfE, riportando direttamente a Claudio Detti., sono approdati nel team- Managing Director e Team Leader di Mediobanca Private Banking, con solide competenze nei segmenti HNWI/UHNWI maturate in diverse realtà finanziarie, fra le quali UBS Wealth Management e Credit Suisse Italy - e- Managing Director e Senior Client Advisor di Mediobanca PB, con un importante portfolio di clienti HNWI/UHNWI e una specializzazione in M&A e Corporate Finance, Wealth & Financial Planning, Private Equity e Club Deal.Un altro ingresso è quello di, che si è unito al team HNWI del Wealth Management di Milano, forte di un'esperienza di oltre trent'anni nel settore finanziario, maturata in diversi gruppi italiani e internazionali, da ultimo in Mediobanca, dove dal 2020 è stato Senior Private Banker presso la sede milanese. A completare la squadra di professionisti entrati a rafforzare il team Global Coverage BfE, si aggiungono quattro banker di alto profilo -- accompagnati da tre Service Executive -- tutti provenienti da Mediobanca Private Banking."Il rafforzamento del nostro Wealth Management conferma la volontà di Deutsche Bank di continuare a investire e rilanciare sull'Italia, puntando sui migliori talenti per alimentare la crescita del business - ha dettoe responsabile per la Private Bank dei mercati belga, italiano e spagnolo - È una scelta fortemente voluta da tutto il management italiano e sostenuta dal Gruppo, a testimonianza del ruolo strategico che il nostro Paese - primo mercato UE dopo la Germania - ricopre in Deutsche Bank".