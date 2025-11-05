Milano 17:35
43.438 +0,41%
Nasdaq 18:11
25.631 +0,77%
Dow Jones 18:11
47.326 +0,51%
Londra 17:35
9.777 +0,64%
Francoforte 17:35
24.050 +0,42%

Zimmer Biomet Holdings, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di impianti ortopedici e di ricostruzione dentale, che perde terreno, mostrando una discesa del 14,41%.

L'andamento di Zimmer Biomet Holdings nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


La tendenza di breve di Zimmer Biomet Holdings è in rafforzamento con area di resistenza vista a 92,25 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 86,07. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 98,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
