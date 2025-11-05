Zimmer Biomet Holdings, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di impianti ortopedici e di ricostruzione dentale
, che perde terreno, mostrando una discesa del 14,41%.
L'andamento di Zimmer Biomet Holdings
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di Zimmer Biomet Holdings
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 92,25 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 86,07. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 98,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)