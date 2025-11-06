Analisi Tecnica: GBP/USD del 5/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Seduta trascurata per il CABLE, che archivia la giornata con un timido +0,18%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,3001. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1,3127. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1,2951.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)