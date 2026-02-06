Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 5/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 febbraio
Sostanziale invarianza per il FTSE Mid Cap, che archivia la seduta con un +0,14%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE Mid Cap, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 60.576. Primo supporto visto a 59.825. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 59.536.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)