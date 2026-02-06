Milano 5-feb
45.820 0,00%
Nasdaq 5-feb
24.549 -1,38%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 5-feb
10.309 0,00%
Francoforte 5-feb
24.491 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 5/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 5 febbraio

Sostanziale invarianza per il FTSE Mid Cap, che archivia la seduta con un +0,14%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE Mid Cap, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 60.576. Primo supporto visto a 59.825. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 59.536.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
