Milano 17:35
43.069 -0,85%
Nasdaq 19:38
25.239 -1,49%
Dow Jones 19:38
46.956 -0,75%
Londra 17:35
9.736 -0,42%
Francoforte 17:35
23.734 -1,31%

Borsa: Giornata da dimenticare per il Nasdaq-100, in forte calo -1,61% alle 19:30

Il Nasdaq-100 scambia a 25.207,3 punti

In breve, Finanza
L'indice dei tecnologici USA mostra un disastroso -1,61% alle 19:30 e continua le contrattazioni a 25.207,3 punti.
