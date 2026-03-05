Milano 17:35
44.609 -1,61%
Nasdaq 20:15
24.811 -1,13%
Dow Jones 20:15
47.690 -2,15%
Londra 17:35
10.414 -1,45%
Francoforte 17:37
23.816 -1,61%

Borsa: Giornata da dimenticare per il Dow Jones, in forte calo -2,12% alle 19:30

Il Dow Jones scambia a 47.704,73 punti

In breve, Finanza
L'indice dei colossi americani mostra un disastroso -2,12% alle 19:30 e continua le contrattazioni a 47.704,73 punti.
