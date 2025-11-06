Milano 17:35
43.069 -0,85%
Nasdaq 18:05
25.153 -1,82%
Dow Jones 18:05
46.873 -0,93%
Londra 17:35
9.736 -0,42%
Francoforte 17:35
23.734 -1,31%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (+0,12%)

Ibex 35 termina le contrattazioni a 16.118 Euro

In breve, Finanza
Chiude sulla parità Madrid, che propone sul finale un +0,12% e archivia gli scambi a 16.118 Euro.
