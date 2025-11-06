Milano 5-nov
43.438 0,00%
Nasdaq 5-nov
25.620 +0,72%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 5-nov
9.777 0,00%
Francoforte 5-nov
24.050 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,11%

SSE a 4.004,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,11%
Indice SSE +1,11% a quota 4.004,25 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```