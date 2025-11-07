Milano 6-nov
43.069 0,00%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 6-nov
9.736 0,00%
Francoforte 6-nov
23.734 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,81%

SSE a 4.001,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,81%
Indice SSE +0,81% a quota 4.001,24 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```