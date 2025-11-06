BPER, Papa: ancora nessuna decisione sul buyback, aggiornamento del piano a giugno-luglio

(Teleborsa) - "L'acquisizione di Banca Popolare di Sondrio
, come abbiamo già detto in passato, deve essere vista come un acceleratore del nostro piano
industriale" e "confermo che siamo completamente sulla strada giusta
per una integrazione senza problemi ed efficiente con Sondrio". Lo ha dichiarato Gianni Franco Papa
, Amministratore Delegato del Gruppo BPER
, nella call con la comunità finanziaria sui risultati al 30 dicembre 2025
.
Le attività di integrazione di BPER e BPSO sono pienamente in linea con l'obiettivo del completamento dell'integrazione per circa metà aprile 2026
.
"Confermo che raggiungeremo tutte le sinergie al 2027
per circa 290 milioni di euro e che i costi di integrazione sono previsti 400 milioni di euro, di cui il 75% nel quarto trimestre del 2025 e la restante parte nel 2026", ha spiegato. "Raggiungere tutte le sinergie sarà un esercizio difficile - ha aggiunto a chi gli chiedeva se poteva essere in grado di superare le sinergie - Quando abbiamo integrato Banca Carige abbiamo superato i target inziali, vedremo ora con Sondrio se saremo capaci".
Papa ha sottolinea la "forte spinta commerciale, con le commissioni che continuano a crescere
a buon ritmo con la spinta del risparmio gestito". Inoltre, ha sottolineato la "qualità degli asset tra le migliori in Italia pur in un conteso geopolitico difficile" e la "capacità della banca generare un robusto capitale, con una forte generazione organica" a 1,7 miliardi di euro nei 9 mesi del 2025 (esclusa BPSO).
Dopo che il mese scorso BPER ha sottoscritto derivate sul 9,9% del proprio capitale, in una mossa per coprirsi dai rischi in vista di un possibile buyback e dare un segnale di fiducia sulle prospettive di crescita del gruppo, sono arrivate numerose domande degli analisti sul tema. "Ad oggi, non abbiamo preso alcuna decisione sul buyback
- ha detto - Abbiamo fatto la transazione con i derivati per dare un forte segno di fiducia, ma ora è troppo presto per dire qualcosa sul buyback, quando prenderemo la decisione ve lo faremo sapere, al momento niente è stato deciso".
Parlando del trade off tra dividendi e buyback, Papa ha sottolineato che "continuano ad avere una forte generazione di capitale e quindi potremmo essere nella posizione di pagare più di 75% di pay-out del dividendo
, ma sarà deciso al momento giusto. Abbiamo una forte richiesta che arriva dal mercato per il lancio di buyback siccome stiamo accrescendo il nostro capitale. Ora stiamo integrando Sondrio e abbiamo fatto l'operazione con i derivati per avere copertura sul buyback, che è qualcosa che nel futuro potrebbe arrivare ma non c'è trade off tra i due. Continueremo a pagare il dividendo e oltre a quello ci potrebbe esser un buyback se la generazione del capitale rimane forte".
L'aggiornamento del piano
"sarà alla fine di giugno o luglio
, non abbiamo ancora deciso di preciso, ma per adesso le due banche stanno procedendo con i loro ultimi piani presentati, quindi andiamo avanti a deliverare quello che abbiamo promesso al mercato", ha spiegato.