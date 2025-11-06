BPER, Papa: cantieri di integrazione con Pop Sondrio procedono a pieno ritmo

(Teleborsa) - "Sono risultati molti positivi
, raggiunti grazie al contributo di tutte le colleghe e di tutti i colleghi, che confermano un costante trend di crescita, trimestre dopo trimestre
. Sono numeri che attestano la concretezza del nostro operare al fianco dei nostri clienti, ai quali abbiamo erogato circa 20 miliardi di euro di nuovi finanziamenti a livello di Gruppo, in continua progressione rispetto ai primi nove mesi del 2024, sempre con un'elevata attenzione alla qualità del credito". Lo ha dichiarato Gianni Franco Papa, Amministratore Delegato
del Gruppo BPER
, commentando i risultati al 30 dicembre 2025.
"Per la prima volta abbiamo presentato al mercato una vista consolidata con Banca Popolare di Sondrio
che evidenzia una crescita dei ricavi, un continuo miglioramento dell'efficienza operativa e un'eccellente dinamica commerciale, trainata dalla componente commissionale in ambito Wealth management e Bancassurance
, in linea con la strategia di forte crescita nell'asset gathering - ha aggiunto - A seguito del completamento dell'OPAS su Banca Popolare di Sondrio, abbiamo dato avvio a 23 cantieri di integrazione che stanno procedendo a pieno ritmo in vista della fusione".
"È iniziato un nuovo percorso condiviso, che nasce dall'incontro di due banche caratterizzate da una grande storia, solide radici, forte vocazione territoriale e vicinanza ai clienti e che ci consentirà di mettere a frutto tutte le sinergie e di valorizzare le reciproche best practice - ha sottolineato Papa - Mentre rimaniamo focalizzati sugli impegni presi con il mercato, vediamo già i primi segnali
che ci fanno guardare con fiducia e determinazione al prossimo capitolo della nostra crescita, consapevoli che insieme siamo e saremo sempre più forti".