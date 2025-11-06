BPER, Papa: cantieri di integrazione con Pop Sondrio procedono a pieno ritmo

BPER

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - "Sono, raggiunti grazie al contributo di tutte le colleghe e di tutti i colleghi, che confermano un. Sono numeri che attestano la concretezza del nostro operare al fianco dei nostri clienti, ai quali abbiamo erogato circa 20 miliardi di euro di nuovi finanziamenti a livello di Gruppo, in continua progressione rispetto ai primi nove mesi del 2024, sempre con un'elevata attenzione alla qualità del credito". Lo ha dichiaratodel Gruppo, commentando i risultati al 30 dicembre 2025."Per la prima volta abbiamo presentato al mercato una vista consolidata conche evidenzia una crescita dei ricavi, un continuo miglioramento dell'efficienza operativa e un', in linea con la strategia di forte crescita nell'asset gathering - ha aggiunto - A seguito del completamento dell'OPAS su Banca Popolare di Sondrio, abbiamo dato avvio a 23 cantieri di integrazione che stanno procedendo a pieno ritmo in vista della fusione"."È iniziato un nuovo percorso condiviso, che nasce dall'incontro di due banche caratterizzate da una grande storia, solide radici, forte vocazione territoriale e vicinanza ai clienti e che ci consentirà di mettere a frutto tutte le sinergie e di valorizzare le reciproche best practice - ha sottolineato Papa - Mentre rimaniamoche ci fanno guardare con fiducia e determinazione al prossimo capitolo della nostra crescita, consapevoli che insieme siamo e saremo sempre più forti".