Brunetta (Cnel): "manovra esercizio di equilibrio in contesto internazionale complesso"

(Teleborsa) - La manovra per il 2026 si propone di: fiducia nella capacità del Paese di rafforzare i propri fondamentali economici, di investire in innovazione, capitale umano e sicurezza, e di costruire una crescita sostenibile e inclusiva nel tempo. Solo un Paese che investe con disciplina e lungimiranza, pensando alle generazioni future, può trasformare la stabilità dei conti in progresso economico, coesione sociale e benessere duraturo". Lo ha detto il presidente del Cnel,n audizione alla Commissione bilancio del Senato sulla manovra. "Il contesto internazionale in cui si colloca il disegno della manovra di finanza pubblica rimane complesso, caratterizzato datensioni geopolitiche e un'elevata incertezza economica. Nell'area dell'euro la crescita resta debole, frenata dall'elevata propensione al risparmio delle famiglie, segno di incertezza diffusa, e da una capacità ancora insufficiente di generare e diffondere innovazione, come sottolineato dal Rapporto Draghi", ha spiegato Brunetta."Dopo due decenni in cui l'economia europea ha fatto leva sul modello export-led, basato su moderazione salariale e ampi surplus commerciali, oggi lo scenario globale è radicalmente mutato. Le tensioni geopolitiche, la guerra in Ucraina,fondato sull'export e sul rigore dei conti, è stato superato: Berlino ha avviato un programma di investimenti pubblici e spesa per la sicurezza e difesa, puntando sulla domanda interna e sulla ricostruzione della propria base industriale. In questo quadro, anche l'Italia è chiamata a riequilibrare il proprio modello di crescita, sostenendo la domanda interna attraverso investimenti pubblici mirati, innovazione e redditi da lavoro adeguati", ha spiegato Brunetta."Il rientro anticipato dalla procedura di infrazione a(Nec), uno strumento previsto dalle nuove regole europee che permette di destinare risorse aggiuntive a investimenti di carattere strategico. Per l'Italia, ciò significa poter contare su circa 12 miliardi di euro da destinare a difesa e sicurezza, rafforzando la base industriale nazionale in settori duali ad alto contenuto tecnologico e a elevata rilevanza strategica", ha concluso Brunetta.