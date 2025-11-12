Caleffi guarda al 2025: ricavi a 60 milioni e margini operativi più solidi

Caleffi

(Teleborsa) -, società specializzata in articoli Home Fashion quotata sul Mercato Euronext Milan di Borsa Italiana ha chiuso i primi 9 mesi dell’esercizio 2025, conconsolidati che si attestano a circa 41,9 milioni di euro, con un incremento del 19% rispetto al 30 settembre 2024 (35,1 milioni di euro).di Caleffi Group: "I risultati dei primi nove mesi del 2025 confermano la forza e la solidità del nostro modello industriale., preservando la marginalità. Nel quarto trimestre registreremo un rallentamento delle vendite rispetto al periodo omologo dell’anno precedente, nel quale si collocava una importante operazione Loyalty. Alla luce pertanto dell’andamento vendite dei primi nove mesi e della dinamica degli ordini alla data,".