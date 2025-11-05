Mediobanca, Ops Mps e Banca Generali costano 45 milioni di euro: utile trimestrale scende a 291,2 milioni

Mediobanca

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato i risultati del primo trimestre dell’esercizio 2025/26, chiuso al 30 settembre. L’istituto registra undi, in lieve calo rispetto all’anno precedente (-2,5%), e unal 12,8%. L’si attesta a, dopo costi per 45 milioni legati alle operazioni suconsolidati ammontano a(+0,2% a/a), sostenuti dal buon andamento del Credito al Consumo (+6,9% a 335 milioni) e dall’assicurativo (+12,7% a 130 milioni). Ilsi mantiene solido a 478,5 milioni, mentre lerestano stabili a 232,3 milioni. Ilè contenuto al 43,9% e il costo del rischio stabile a 51 punti base.Nel dettaglio, la divisioneregistra un utile record di 108,9 milioni (+6,3%) con erogati per 2,3 miliardi (+12%), grazie alla crescita dei prestiti personali e del BNPL. Ilraggiunge TFA per 116 miliardi, in aumento del 12,4% su base annua, con raccolta netta trimestrale di 2,5 miliardi. Il, pur in un contesto complesso, mantiene margini positivi e una buona performance nell’advisory.Ilratio sale al 15,8%, mentre ilsi attesta al 18,7%, confermando una posizione patrimoniale solida.Mediobanca prevede per iricavi in crescita "high single digit" e un costo del rischio stabile tra 50 e 55 punti base. Confermata la politica diconal 100% entro fine 2025.È atteso ilcon chiusura al 31 dicembre, conalle politiche contabili della Capogruppo Mps.