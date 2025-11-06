Cementir: nei 9 mesi volumi in espansione, ma MOL risente di fattori esterni

Cementir

(Teleborsa) - I primi 9 mesi del 2025 dimostrano una crescita idi cemento (+2,4%) e di aggregati (+5,2%), stabili i volumi di calcestruzzo (-0,3%) sui primi nove mesi 2024, soprattutto grazie alla crescita registrata nel terzo trimestre.I Ricavi sono pari a 1.227,1 milioni di Euro (-0,7% rispetto ai 1.235,6 milioni di Euro nei primi nove mesi 2024); i Ricavi non-GAAP sono pari a 1.232,4 milioni (+0,4% sul 2024).Ilsi attesta a 287,3 milioni di Euro (-2,9% rispetto a 296,0 milioni di Euro nei primi nove mesi 2024), mentre il Margine operativo lordo non-GAAP è pari a 284,0 milioni di Euro (-1,8% sul 2024) "in un contesto macroeconomico debole, con svalutazione di alcune valute, che ha comportato un effetto cambio negativo di circa 12,5 milioni di Euro. A cambi costanti il MOL avrebbe raggiunto i 296,5 milioni di Euro (+2,6% sul 2024).Ila 173,8 milioni di Euro, scivola del 17,4% rispetto ai 210,4 milioni di Euro nei primi nove mesi 2024; il Risultato ante imposte non-GAAP è pari a 183,6 milioni di Euro (-14,2% sul 2024) per i maggiori proventi su cambi nel 2024 legati alla svalutazione della sterlina egiziana.Ladi 198,5 milioni di Euro (cassa netta di 79,9 milioni di Euro al 30 settembre 2024)., ha commentato: "I risultati dei, con un terzo trimestre con volumi di cemento e aggregati in miglioramento. Stiamo gestendo con efficacia le sfide operative e proseguendo con determinazione gli obiettivi strategici ed il percorso di crescita. Parallelamente stiamo accelerando i nostri progetti di decarbonizzazione, con particolare attenzione alle tecnologie di carbon capture and storage, che rappresentano una leva strategica per ridurre le emissioni e creare nuove prospettive di sviluppo. In attesa di cogliere eventuali opportunità di mercato,"."Nonostante il contesto geopolitico e la debole congiuntura macroeconomica, il Gruppo ritiene di poter confermare gli obiettivi per l’anno in corso ovvero di raggiungere ricavi consolidati di circa 1,75 miliardi di Euro, un margine operativo lordo di circa 415 milioni di Euro, e una posizione di cassa netta di circa 410 milioni a fine periodo. Tali previsioni escludono le componenti non ricorrenti e sono determinate a parità di perimetro. Gli investimenti previsti sono pari a circa 98 milioni di Euro (125,4 milioni di Euro nel 2024), di cui circa 14 milioni di Euro in progetti di sostenibilità. Le spese di ricerca e sviluppo sono previste stabili rispetto al 2024, così come il numero medio di dipendenti. Il Gruppo non prevede la necessità di nuovi finanziamenti esterni, data la generazione di cassa e la posizione di cassa netta attesa entro fine anno".