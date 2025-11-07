Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Cementir

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società cementiera
, che tratta in utile del 2,33% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Cementir
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico del gruppo cementiero
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 14,59 Euro con tetto rappresentato dall'area 15,15. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 14,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)