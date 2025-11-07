Milano 10:29
43.181 +0,26%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 10:29
9.696 -0,41%
Francoforte 10:29
23.706 -0,12%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Cementir

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società cementiera, che tratta in utile del 2,33% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Cementir rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico del gruppo cementiero suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 14,59 Euro con tetto rappresentato dall'area 15,15. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 14,27.

