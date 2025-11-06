Milano 16:32
43.208 -0,53%
Nasdaq 16:11
25.364 -1,00%
Dow Jones 16:11
47.044 -0,57%
Londra 16:32
9.740 -0,38%
Francoforte 16:31
23.850 -0,83%

Ecomondo, Pichetto: rifiuti sono la nostra ricchezza più grande

Il Ministro dell'ambiente ha rimarcato il ruolo importantissimo del riciclo all'interno dell'economia nazionale

Ambiente, Economia
Ecomondo, Pichetto: rifiuti sono la nostra ricchezza più grande
(Teleborsa) - "Possiamo dire che l'Italia è tra i primi paesi del mondo, certamente anche in Europa, nella capacità di utilizzare il riciclo, che è il più grande giacimento di minerali attualmente disponibile" ha dichiarato il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin durante la visita odierna ad Ecomondo, la fiera dedicata all'economia circolare organizzata a Rimini da Italian Exhibition Group.


"Oggi il tema sono i minerali critici" ha continuato il ministro "sul nostro territorio possiamo estrarre qualcosa scavando nelle vecchie miniere, forse riattivando alcuni siti, ma la nostra più grossa miniera è la nostra immondizia, quindi la capacità di riciclo si manifesta proprio anche in questa fiera".

I minerali critici a cui si riferisce il ministro sono principalmente le Terre Rare (REE), essenziali per i i motori elettrici e le turbine eoliche, Litio, Cobalto, Nichel, Grafite, essenziali per le batterie ricaricabili (soprattutto per auto elettriche e cellulari), ed altri metalli come Tungsteno, Platino e Titanio metallico. Questi metalli sono molto rari nel nostro territorio, ma sono ampiamente utilizzati nell'elettronica di consumo ed in altri apparati molto semplici da riciclare, primi tra tutti i RAEE (Rifiuti Elettrici ed Elettronici).
Condividi
```