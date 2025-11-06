Ecomondo, Pichetto: rifiuti sono la nostra ricchezza più grande

(Teleborsa) - "Possiamo dire che, certamente anche in Europa,, che è il più grande giacimento di minerali attualmente disponibile" ha dichiarato il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin durante la visita odierna ad Ecomondo, la fiera dedicata all'economia circolare organizzata a Rimini da Italian Exhibition Group."Oggi il tema sono i minerali critici" ha continuato il ministro "sul nostro territorio possiamo estrarre qualcosa scavando nelle vecchie miniere, forse riattivando alcuni siti, ma, quindi la capacità di riciclo si manifesta proprio anche in questa fiera".I minerali critici a cui si riferisce il ministro sono principalmente le, essenziali per i i motori elettrici e le turbine eoliche,, essenziali per le batterie ricaricabili (soprattutto per auto elettriche e cellulari), ed altri metalli come. Questi metalli sono molto rari nel nostro territorio, ma sono ampiamente utilizzati nell'elettronica di consumo ed in altri apparati molto, primi tra tutti i RAEE (Rifiuti Elettrici ed Elettronici).