Milano 13:29
43.330 -0,25%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 13:29
9.760 -0,17%
Francoforte 13:29
23.978 -0,30%

Francoforte: andamento sostenuto per Teamviewer

(Teleborsa) - Balza in avanti Teamviewer, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,27%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Teamviewer rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Teamviewer segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 5,992 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 6,147. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 5,888.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
