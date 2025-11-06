Francoforte: andamento sostenuto per Teamviewer

Teamviewer

Germany MDAX

Teamviewer

Germany MDAX

Teamviewer

(Teleborsa) - Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,27%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 5,992 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 6,147. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 5,888.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)