L'UE ancora lontana da obiettivo taglio emissioni al 2030: serve accelerazione

(Teleborsa) -, che prevedono la riduzione delle emissioni di gas serra del 55% rispetto all'anno di riferimento del 1990 ed una produzione di energia da fonti rinnovabili ad almeno il 42,5%. Tuttavia, lasi è fattaed occorrerà una, arrivando a tagliare le emissioni del 3,6% annuo.E' quanto emerge dalla consueta, pubblicata oggi dalla Commissione europea. La relazione mostra "progressi significativi" nella transizione verso un'Unione dell'energia solida e integrata, ma affronta anche il problema dei prezzi dell'energia elevati e volatili.La relazione indica che l'UE ha registratodi gas a effetto serra nel 2024, cherispetto al 1990 (o del 39% se si considerano solo le emissioni nette interne). La relazione conferma anche che la maggior parte dell'elettricità prodotta in UE proviene ora da, sebbene i progressi differiscano da Stato a Stato. La capacità di energia rinnovabile di nuova installazione nel 2024 è stimata a circae il mix di energia elettrica dell'UE contava il. Il consumo di energia finale continua a diminuire, con una diminuzione del 3% rispetto al 2022, principalmente nel settore residenziale, seguito dall'industria e dai servizi.Il conseguimento degli obiettivi energetici dell'UE per il 2030 - si sottolinea - richiederà una diffusione molto più rapida delle energie rinnovabili e miglioramenti dell'efficienza energetica nei prossimi anni.I consumatori di energia elettrica nell'UE hanno giànel periodo 2021-2023, mentre ogni 1% di miglioramento dell'efficienza energetica si è tradotto in una riduzione del 2,6% delle importazioni di gas. Ciò sottolinea l'importanza die dell'efficienza energetica per migliorare la sicurezza energetica e la competitività.Ilper completare l'Unione dell'energia e conseguire la neutralità climatica entro il 2050. La modifica della normativa europea sul clima, che fissa un obiettivo climatico dell'UE di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 90% entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990, è in fase di negoziazione. Una volta approvato costituirà un parametro di riferimento per il quadro strategico post-2030.. L'UE deve realizzare un', la quota di energia elettrica sul totale deve passaree potenziare sostanzialmente gli investimenti nelle reti, intensificare gli sforzi in materia di efficienza energetica e stimolare l'innovazione per costruire un settore competitivo delle tecnologie pulite. Per superare tali sfide, la Commissione stima che l'UE debbaconnessi all'energia. La proposta di un ambizioso quadro finanziario pluriennale dell'UE per il periodo 2028-2034 mira a rafforzare le infrastrutture transfrontaliere e a convogliare i finanziamenti verso tecnologie strategiche per l'energia pulita.