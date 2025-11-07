Cambiamenti climatici: Ocse lancia allarme su lentezza attuazione misure politiche efficaci

(Teleborsa) - Le misure globali per affrontare il cambiamento climatico rimangono inadeguate. Èche denuncia una "mancanza di ambizione nella protezione del clima" dalla quale potrebbero derivare teme gravi conseguenze economiche. Nel 2024 i disastri legati al clima hanno già causato crescenti costi sociali ed economici, con danni superiori a 285 miliardi di euro (328 miliardi di dollari) e 16mila morti registrate in tutto il mondo. In tale scenario, per colmare il divario tra ambizioni e risultati effettivi – rileva l'organizzazione con sede a Parigi nel suo– sono urgentemente necessarie "misure politiche più severe, un'attuazione più rapida e azioni giuridicamente vincolanti".Lesono aumentate solo dell'1% nel 2024, proseguendo il calo osservato dal 2021. Ciò non può più essere spiegato con la pandemia di Covid-19 o la successiva crisi economica, ma – evidenzia l'Ocse – riflette una perdita di slancio nell'attuazione di misure politiche efficaci.Esistono chiare prove di un divario globale nell'attuazione dell'azione per il clima. E i costi di questa inazione – ha avvertito l'Ocse – stanno aumentando, con crescenti perdite economiche, disuguaglianze sociali e incombenti danni ambientali. Non è sufficiente formulare obiettivi più ambiziosi, i paesi devono anche garantire che i loro impegni si traducano in azioni concrete, ha affermato. Attualmente, i Paesi non sono sulla strada giusta per rispettare gli impegni assunti, come dimostra il rapporto dell'Ocse. Dato il continuo aumento delle emissioni e il calo dei livelli di azione per il clima,sia l'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica, ha osservato l'Ocse nel suo rapporto.Laè il principale fattore dell'aumento delle emissioni mondiali di gas a effetto serra. "La crescita economica è il motore delle emissioni nei Paesi partner dell'Ocse – si legge nel– secondo cui tra questi Paesi partner dell'Ocse ci sono grandi economie emergenti, non aderenti all'organizzazione, dove le emissioni non cessano di aumentare come. Ma anche Stati dove le emissioni sono leggermente in calo:In questi Paesi cosiddetti partner, la "crescita della popolazione e una forte crescita economica sono più forti dei miglioramenti in efficacia energetica", avverte ancora l'Ocse secondo cui, tra il 2015 e il 2023, le emissioni sono salite nei suddetti Paesi del 19,3% e l'aumento del Pil è responsabile di un aumento del 29,5% di Co2.