Banche, Finanza
Nordea Bank svela i target finanziari del Piano 2026-2030
(Teleborsa) - Nordea Bank ha presentato oggi il nuovo Piano strategico 2026-2030, che punta ad un ritorno sul capitale proprio (ROE) superiore al 15% per tutto il periodo e significativamente più elevato entro il 2030. L'istituto di credito finlandese prevede anche di raggiungere un rapporto costi/ricavi del 40-42% entro il 2030, in miglioramento rispetto all'obiettivo del 44-46% al 2025, e di limitare la crescita media annua dei costi a circa il 2% nel periodo considerato, registrando una crescita de i ricavi più rapide del mercato.

La banca ha mantenuto il suo obiettivo annuo di perdite su crediti a 10 punti base e ha mantenuto invariato il suo rapporto di distribuzione dei dividendi al 60-70% dell'utile, introducendo nello stesso tempo distribuzioni semestrali di dividendi al 50% degli utili e fissato un obiettivo di Common Equity Tier 1 (CET1) del 15,5%.

Nordea prevede che l'utile per azione crescerà da 1,40 euro nell'anno fiscale 2025 a 2 euro entro l'anno fiscale 2030.



