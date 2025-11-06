Worldline, aumento di capitale da 500 milioni di euro con sostegno da banche francesi

(Teleborsa) - Worldline
, colosso francese dei pagamenti, ha presentato il suo piano di trasformazione "North Star 2030"
. Prevede: CAGR dei ricavi di circa il 4% nel periodo 2027-2030, con una graduale accelerazione nel periodo fino a raggiungere circa il 5% alla fine del piano; EBITDA di circa 1 miliardo di euro al 2030, alimentato da risparmi a regime derivanti dal piano di trasformazione di circa 210 milioni di euro e da un contributo organico di circa 150 milioni di euro; free cash flow positivo dal 2027 e obiettivo di un free cash flow compreso tra 300 e 350 milioni di euro entro il 2030, inclusi 120 milioni di euro di costi di finanziamento stimati.
Il 2026 sarà un anno di transizione
. L'EBITDA rettificato del 2026, pur beneficiando dei risparmi iniziali del piano di trasformazione, dovrebbe essere leggermente inferiore al minimo del 2025, a causa dell'aumento dei costi di bonifica e di un mix di business ancora sfavorevole. Il free cash flow nel 2026 dovrebbe attestarsi intorno al limite inferiore della guidance per il 2025, con costi di trasformazione, maggiori costi del debito e imposte più elevate.
Per sostenere l'esecuzione del suo piano di trasformazione e migliorare la propria flessibilità finanziaria, Worldline prevede di raccogliere 500 milioni di euro di nuovo capitale
tramite: un aumento di capitale riservato di circa 110 milioni di euro a un prezzo per azione di 2,75 euro che sarà sottoscritto da Bpifrance, Crédit Agricole
e BNP Paribas
; una successiva emissione di capitale in opzione di circa 390 milioni di euro aperto a tutti gli azionisti su base proporzionale. Gli anchor investors si sono impegnati a sottoscrivere circa 135 milioni di euro per l'aumento di capitale in opzione.
L'impegno di Bpifrance, Credit Agricole SA e BNP Paribas "dimostra il ruolo cruciale che Worldline svolge nell'ecosistema europeo dei pagamenti e la solidità del piano di trasformazione annunciato oggi", si legge nella nota. SIX
sostiene i piani di trasformazione presentati da Worldline e sosterrà le relative proposte in occasione della prossima assemblea generale straordinaria, ma deciso di non partecipare
all'aumento di capitale e accetterà la corrispondente diluizione rispetto all'attuale 10,5%. Altenia Capital
(controllata da Nextstone Capital), che detiene il 5,2% del capitale sociale di Worldline, ha espresso il suo sostegno
all'aumento di capitale.
A seguito dell'aumento di capitale riservato, Bpifrance deterrebbe una partecipazione
del 9,6% del capitale, Crédit Agricole del 9,5% e BNP Paribas del 7,9%.