Worldline, aumento di capitale da 500 milioni di euro con sostegno da banche francesi

(Teleborsa) -, colosso francese dei pagamenti, ha presentato il suo. Prevede: CAGR dei ricavi di circa il 4% nel periodo 2027-2030, con una graduale accelerazione nel periodo fino a raggiungere circa il 5% alla fine del piano; EBITDA di circa 1 miliardo di euro al 2030, alimentato da risparmi a regime derivanti dal piano di trasformazione di circa 210 milioni di euro e da un contributo organico di circa 150 milioni di euro; free cash flow positivo dal 2027 e obiettivo di un free cash flow compreso tra 300 e 350 milioni di euro entro il 2030, inclusi 120 milioni di euro di costi di finanziamento stimati.Il. L'EBITDA rettificato del 2026, pur beneficiando dei risparmi iniziali del piano di trasformazione, dovrebbe essere leggermente inferiore al minimo del 2025, a causa dell'aumento dei costi di bonifica e di un mix di business ancora sfavorevole. Il free cash flow nel 2026 dovrebbe attestarsi intorno al limite inferiore della guidance per il 2025, con costi di trasformazione, maggiori costi del debito e imposte più elevate.Per sostenere l'esecuzione del suo piano di trasformazione e migliorare la propria flessibilità finanziaria, Worldlinetramite: un aumento di capitale riservato di circa 110 milioni di euro a un prezzo per azione di 2,75 euro che sarà sottoscritto da Bpifrance,; una successiva emissione di capitale in opzione di circa 390 milioni di euro aperto a tutti gli azionisti su base proporzionale. Gli anchor investors si sono impegnati a sottoscrivere circa 135 milioni di euro per l'aumento di capitale in opzione.L'impegno di Bpifrance, Credit Agricole SA e BNP Paribas "dimostra il ruolo cruciale che Worldline svolge nell'ecosistema europeo dei pagamenti e la solidità del piano di trasformazione annunciato oggi", si legge nella nota.sostiene i piani di trasformazione presentati da Worldline e sosterrà le relative proposte in occasione della prossima assemblea generale straordinaria, maall'aumento di capitale e accetterà la corrispondente diluizione rispetto all'attuale 10,5%.(controllata da Nextstone Capital), che detiene il 5,2% del capitale sociale di Worldline, haall'aumento di capitale.A seguito dell'aumento di capitale riservato, Bpifrance deterrebbe unadel 9,6% del capitale, Crédit Agricole del 9,5% e BNP Paribas del 7,9%.