Londra: andamento rialzista per Marks & Spencer

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa
, con una variazione percentuale del 2,21%.
Lo scenario su base settimanale di Marks & Spencer
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Marks & Spencer
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 3,982 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 3,879. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 3,823.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)