Milano 10:23
43.323 -0,27%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 10:23
9.763 -0,15%
Francoforte 10:23
24.000 -0,21%

Londra: andamento rialzista per Marks & Spencer

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, con una variazione percentuale del 2,21%.

Lo scenario su base settimanale di Marks & Spencer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Marks & Spencer. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 3,982 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 3,879. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 3,823.

