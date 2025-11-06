Londra: andamento rialzista per Marks & Spencer

rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale del 2,21%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 3,982 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 3,879. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 3,823.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)