Londra: Games Workshop si muove verso il basso

(Teleborsa) - Pressione su Games Workshop, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,07%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Games Workshop, che fa peggio del mercato di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Games Workshop rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 160,6 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 152. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 169,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
