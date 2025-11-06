Londra: Games Workshop si muove verso il basso

(Teleborsa) - Pressione su Games Workshop
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,07%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Games Workshop
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Games Workshop
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 160,6 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 152. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 169,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)