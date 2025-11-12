Londra: in forte denaro Games Workshop

(Teleborsa) - Protagonista Games Workshop
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,90%.
La tendenza ad una settimana di Games Workshop
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Games Workshop
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 163 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 155,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 151,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)