Londra: in forte denaro Games Workshop

(Teleborsa) - Protagonista Games Workshop, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,90%.

La tendenza ad una settimana di Games Workshop è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Games Workshop. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 163 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 155,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 151,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
