Londra: nuovo spunto rialzista per Auto Trader Group

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,02%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100
, ad evidenza del fatto che il movimento di Auto Trader Group
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo scenario tecnico di Auto Trader Group
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 7,764 sterline con area di resistenza individuata a quota 8,236. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 7,554.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)