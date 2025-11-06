Londra: positiva la giornata per Endeavour Mining

azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale

FTSE 100

Endeavour Mining

Scambia in profit l', che lievita del 2,74%.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 30,53 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 30,97. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 30,31.