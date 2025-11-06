Milano 17:35
43.069 -0,85%
Nasdaq 18:07
25.128 -1,92%
Dow Jones 18:07
46.842 -0,99%
Londra 17:35
9.736 -0,42%
Francoforte 17:35
23.734 -1,31%

Migliori e peggiori
New York: in acquisto Cummins
(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di motori diesel, a gas naturale e componenti per motori, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,87%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cummins più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Cummins è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 480,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 459,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 502,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
