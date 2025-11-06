New York: in acquisto Cummins

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di motori diesel, a gas naturale e componenti per motori
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,87%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cummins
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Cummins
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 480,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 459,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 502,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)