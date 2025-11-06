New York: perdite consistenti per Advanced Micro Devices

multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori

(Teleborsa) - Ribasso per la, che passa di mano in perdita del 7,35%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.L'analisi di breve periodo dimette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 248,7 USD e supporto a 231. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 266,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)