Milano 17:35
43.069 -0,85%
Nasdaq 18:08
25.120 -1,95%
Dow Jones 18:08
46.830 -1,02%
Londra 17:35
9.736 -0,42%
Francoforte 17:35
23.734 -1,31%

New York: perdite consistenti per Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che passa di mano in perdita del 7,35%.

L'andamento di Advanced Micro Devices nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di breve periodo di Advanced Micro Devices mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 248,7 USD e supporto a 231. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 266,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
