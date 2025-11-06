Milano 17:35
New York: scambi in positivo per Diamondback Energy
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore americano di petrolio e gas naturale, che avanza bene del 3,04%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Diamondback Energy mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,5%, rispetto a -3,47% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Diamondback Energy, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 138,9 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 143,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 136,4.

