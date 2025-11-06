New York: scambi in positivo per Diamondback Energy

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore americano di petrolio e gas naturale
, che avanza bene del 3,04%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Diamondback Energy
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,5%, rispetto a -3,47% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Diamondback Energy
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 138,9 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 143,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 136,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)