Londra: scambi in positivo per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Scambia in profit Metlen Energy & Metals
, che lievita del 2,55%.
L'andamento di Metlen Energy & Metals
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro tecnico di Metlen Energy & Metals
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 41,4 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 42,75. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 40,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)