Milano 13:17
44.951 +1,04%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:17
10.167 +0,29%
Francoforte 13:17
24.853 +1,19%

Londra: scambi in positivo per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Scambia in profit Metlen Energy & Metals, che lievita del 2,55%.

L'andamento di Metlen Energy & Metals nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di Metlen Energy & Metals segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 41,4 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 42,75. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 40,6.

