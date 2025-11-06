Milano 17:35
43.069 -0,85%
Nasdaq 21:11
25.286 -1,30%
Dow Jones 21:11
47.052 -0,55%
Londra 17:35
9.736 -0,42%
Francoforte 17:35
23.734 -1,31%

New York: scambi in positivo per Diamondback Energy

Rialzo marcato per il produttore americano di petrolio e gas naturale, che tratta in utile del 3,04% sui valori precedenti.
