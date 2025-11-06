Milano 13:32
43.346 -0,21%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 13:32
9.761 -0,16%
Francoforte 13:32
23.975 -0,31%

Parigi: calo per Teleperformance

Ribasso per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, che presenta una flessione del 2,14%.
